Она предложила нападавшим научить их ивриту в обмен на уроки арабского языка.

Женщина из Израиля, которую вместе с мужем террористы ХАМАС в заложниках в их доме в течение 20 часов, рассказала о своих испытаниях, сказав, что она выиграла время, подавая своим похитителям напитки и шутя с ними.

Как пишет издание Haaretz, по словам жительниццы города Офаким Рахиль Эдри, нападение произошло после сигнала о ракетной атаке, когда она с мужем планировала укрыться в бомбоубежище в их доме. Пятеро мужчин разбили их окна, назвавшись полицейскими, но говорили по-арабски. Мужчины заставили ее подняться, сломали телефоны ей и мужу, расспрашивали их и рылись в шкафах.

"Они направили на меня пистолет и держали над моей головой гранату", рассказала женщина. - "Я сказала им, что должна уколоть инсулин, пытаясь отвлечь их от того факта, что у меня есть дети-полицейские... Я предложила им напитки: Coca-Cola Zero, воду".

Видео дня

Эдри сказала, что шутила с нападавшими, чтобы выиграть время для прибытия спасателей. "Я сказала: "Я научу вас ивриту, а вы научите меня арабскому", - сказала она.- "Я понимала, что это вопрос жизни и смерти".

Около полуночи в ее дом вошли израильские спецназовцы, и после этого террористы разбежались по разным местам и прятались, пока по ним не начали стрелять.

Преступления террористов ХАМАС

Ранее в сети появилось видео, на котором боевики ХАМАС похищают маму и двух ее маленьких детей. Отмечается, что 30-летняя Шири Зильберман-Бибас пряталась со своим мужем и двумя маленькими сыновьями, когда на Израиль напали. Видео, на котором Шири сжимает своих детей, стало вирусным в сети.

Также в сети опубликовали видео, на котором изображены первые минуты вторжения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party в кибуце Реим.

До этого журналисты CNN проанализировали видео с гражданскими израильтянами, захваченными палестинскими боевиками, и пришли к выводу, что боевики ХАМАС казнили по крайней мере часть заложников.

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