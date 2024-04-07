Бывший канцлер в настоящее время занимает пост председателя Совета директоров Nord Stream 2, дочерней компании российского "Газпрома".

Первые гости приехали домой к бывшему немецкому канцлеру Герхарду Шредеру рано утром на черном "Мерседесе" с российскими дипломатическими номерами.

Сотрудники посольства в честь 80-летия екс-политика привезли ему цветы и другие подарки, пишет Bild. После этого с поздравлениями к имениннику пришел бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Он не сказал, что подарит Шредеру, заявив, что это личное дело.

Немецкие СМИ сообщили, что торжественный прием по случаю юбилея экс-политика пройдет в ресторане Borchardt в Берлине. На праздник приглашен целый ряд известных гостей.

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Шредер и его дружба с РФ

Бывший немецкий канцлер в настоящее время является главой совета директоров Nord Stream 2, дочерней компании "Газпрома".

25 марта стало известно, что он поддержал "замораживание" войны в Украине.

А в конце прошлого года друг Путина Шредер заявил, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и РФ в начале полномасштабного вторжения. Он даже добавил, что власти Украины приглашали его качестве посредника на таких переговорах. "В 2022 году я получил запрос от Украины о том, могу ли я быть посредником между Россией и Украиной. Вопрос заключался в том, смогу ли я передать сообщение Путину", – заявил он тогда.

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