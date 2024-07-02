Обозреватель Ханс-Йорг Фелевальд напоминает о недавнем интервью Олафа Шольца, где того спросили о состоянии президента США.

После провальных для Джо Байдена теледебатов в США обсуждают, стоит ли действующему президенту идти на второй срок. В дискуссии с Дональдом Трампом стало очевидно, что нынешний хозяин Белого дома в плохой форме. Многочисленные свидетельства тому появлялись и ранее, пишет BILD.

В связи с этим обозреватель BILD Ханс-Йорг Фелевальд напоминает о недавнем интервью Олафа Шольца, где того спросили о состоянии президента США.

"Джо Байден - очень ясный человек. Он чётко знает, что делает. Если говорить о международной политике, то он один из самых опытных политиков на планете", - ответил канцлер Германии и заявил, что 81-летний демократ победит на выборах.

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Аналитик уверен, что при недавних встречах с Байденом Шольц не мог не заметить, "насколько плохо физическое (и психическое) здоровье самого могущественного человека в мире".

"Но канцлер Шольц знает: он не может публично комментировать растущие сомнения в Джо Байдене. Слишком многое для НАТО, Евросоюза, конфликта на Ближнем Востоке, спора с Китаем и войны в Украине зависит от того, выстоит ли Байден и остановит ли Трампа. Вот почему Шольц не хочет ничего знать о плохих [для Байдена] опросах", - пишет Фелевальд.

Состояние Байдена после дебатов

Действующий президент США Джо Байден не снимется с текущей президентской кампании, несмотря на провальное выступление на первых дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале The Economist.

Действующий президент США Джо Байден теряет поддержку спонсоров после провальных дебатов. По данным Financial Times, некоторые доноры уже размышляют о том, кого они могли бы поддержать, если Байден уйдет в отставку.

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