Подозреваемые – 28-летний и двое 25-летних граждан Украины, приехавшие в Хорватию из Польши.

Полиция Хорватии ищет троих украинцев, подозрреваемых в масштабном поджоге порта и уничтожении 35 суден.

Как пишет хорватское издание jutarnji.hr, полиция завершила расследование масштабного пожара, произошедшего в порту Медулин в мае. Подозреваемые – 28-летний и двое 25-летних граждан Украины.

Криминалисты установили, что украинцы приехали из Польши в Хорватию 14 мая. Они припарковали машину в районе Медулина и направились в сторону морской части городского порта.

"Около 3:40 ночи, пока двое других преступников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огороженную часть пирса и направился в сторону причалов... Подозреваемый бросил в судно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который распространился на находящиеся рядом 34 пришвартованных судна в порту, 22 из которых были полностью сожжены, а остальные были частично повреждены огнем", - говорится в сообщении..

Отмечается, что это нанесло владельцам материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

При этом, как пишут СМИ, подозреваемые граждане Украины изначально не были арестованы, поскольку полиция узнала об этом с опозданием. В полиции отмечают, что злоумышленники пока не находятся на территории Хорватии. Уголовное дело против них направлено в соответствующую государственную прокуратуру. Следующий шаг – международный ордер на арест.

Уголовное преследование украинцев за рубежом

Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинца по делу о подрыве "Северного потока". Как сообщают немецкие издания ARDS, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, Владимир С., которого разыскивают власти ФРГ, до сих пор жил в Польше. Он был инструктором по дайвингу. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

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