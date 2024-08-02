На нем нашли соответствующие надписи.

В болгарском поселке Синеморец нашли гидрокостюм с российского патрульного корабля "Сергей Котов", который этой весной уничтожила в Черном море Украина.

Как пишет Burgaslife, участники акции по очистке берега виявили на пляже Листи неопреновый костюм с надписями "ПК" и "Сергей Котов". По словам участницы мероприятия Драгомиры Раевой, сначала люди подумали, что на берег выбросило тело.

Поиск в интернете показал, что они нашли костюм с российского патрульного корабля, который Украина потопила с помощью дронов еще в марте этого года. Это произошло в сотнях километров от пляжа в Синеморце. Кроме того, на пляже нашли турецкую бочку с моторным маслом.

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Уничтожение "Сергея Котова"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 марта спецподразделение украинской разведки Group 13 вместе с Военно-морскими силами провели операцию по уничтожению российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Известно, что захватчики спустили его на воду лишь в 2022 году, но уже использовали в полномасштабной войне против Украины. Сообщалось, что на борту судна мог находиться боевой вертолет.

Позже в разведке рассказали, что в результате атаки погибли 7 российских захватчиков, еще не менее 27 получили ранения.

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