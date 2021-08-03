У них есть время до 3 сентября.

Власти США передали России список из 24 российских дипломатов, которые должны покинуть страну до начала сентября 2021 года.

Об этом в интервью изданию The National Interest сообщил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломаты должны покинуть страну до 3 сентября. По словам посла, заменить их Россия не сможет.

"Мы получили список из двадцати четырех дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", - отметил он.

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Автор: Людмила Жерновская