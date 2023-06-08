Внесение России в "черный список" ограничит ее доступ к внешним рынкам и поможет закрыть существующие лазейки в санкционных режимах.

Украина призывает Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) внести Российскую Федерацию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска во время пленарного заседания в Париже 19-23 июня, сообщает Министерство финансов.

"Украина призывает FATF внести Россию в" черный список" для защиты мировой финансовой системы. Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к глобальному верховенству права, а риски, которые она создает для международной финансовой безопасности, только возрастают. Страны, которые нарушают стандарты FATF, должны быть привлечены к ответственности и внесены в "черный список", независимо от их политического влияния или вклада в мировую экономику", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что Россия является одной из крупнейших угроз мировой безопасности, в том числе и финансовой. Она размещает ядерное оружие в Беларуси, торгует оружием с Ираном, внесенным в "черный список", финансирует терроризм через ЧВК "Вагнер" и другие структуры, сотрудничает с Северной Кореей по ядерной программе, осуществляет массированные кибератаки на Украину и другие государства и использует криптовалюту для отмывания грязных денег.

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Отмечается, что внесение России в "черный список" ограничит ее доступ к внешним рынкам и потребует от всех юрисдикций FATF применять усиленную проверку. Это поможет закрыть существующие лазейки в санкционных режимах.

Как отмечает Euractiv, переход России в "черный список" еще больше усилит экономическую изоляцию страны, поставив ее на один уровень с Ираном, Северной Кореей и Мьянмой.

Пленарное заседание FATF собирает делегации стран трижды в год в Париже. Предложение может быть подано коалицией стран в секретариат FATF и, если оно будет признано действительным, перенесено на пленарное заседание для обсуждения. Тогда решения принимаются на основе "консенсуса" за закрытыми дверями.

При этом Секретариат FATF отказался комментировать Euractiv этот вопрос, сославшись на конфиденциальность пленарных документов.

Санкции против России

Россию исключили из FATF 24 февраля. Как отметили в организации, причиной стало грубое нарушение ее обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению.

В конце апреля международная экспертная группа Ермака-Макфола представила новый план действий по ужесточению антироссийских санкций.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, санкции должны быть введены против российского нефтегазового сектора, атомной отрасли, а также против тех, кто помогает России обходить эти санкции.

В начале июня президент пообещал публично бороться со странами, которые помогают России избегать санкций.

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