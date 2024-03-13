В МИД России привели несколько взаимоисключающих аргументов.

Россия не намерена принимать участие в украинском саммите мира, который запланирован к проведению в Швейцарии – даже если Россию пригласят официально. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Этот форум будет посвящён продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран. Готовящаяся конференция – это продолжение встреч в "копенгагенском формате", которые изначально себя дискредитировали, а теперь зашли в тупик", – заявила она.

При этом Захарова считает, что Швейцария не может служить площадкой для проведения подобной конференции, поскольку "это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".

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Также она обвинила Украину и Запад в "недоговороспособности", что якобы показал "опыт Минских соглашений и российско-украинских переговоров в 2022 году".

"Всё это делает бессмысленным участие России в упомянутой мирной конференции", – заявила Захарова.

Примечательно, что сразу после обвинений в "недоговороспособности" спикер российского МИДа заявила, что "Россия остаётся открытой к переговорам по урегулированию украинского кризиса".

Также Захарова назвала условия для начала переговорв с "недоговороспособными" Украиной и Западом – отмена указа Владимира Зеленского о запрете переговоров с Владимиром Путиным, прекращение западной военной помощи Украине и "чёткие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы".

"Язык ультиматумов для России неприемлем", – заявила Захарова сразу после того, как озвучила российский ультиматум.

Конференция мира в Швейцарии

Как сообщал УНИАН, ранее Украина провела четыре международные конференции по урегулированию войны с Россией. Саммиты состоялись в Дании, Саудовской Аравии, на Мальте и в швейцарском Давосе.

В ближайшее время Украина надеется провести в Швейцарии еще одну такую конференцию, на которую планируют пригласить 160 стран мира. В основе мирных инициатив, которые хочет продвигать Украина – так называемая "формула мира", предложенная Владимиром Зеленским осенью 2022 года. Она предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины, наказание российских военных преступников и возмещение Россией ущерба, нанесенного ее вторжением.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Россию тоже пригласят принять участие в весеннем мирной конференции в Швейцарии.

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