В Госдепе поползли опасения по поводу отсутствия у новоназначенного опыта внешней политики.

Государственный секретарь США Марко Рубио назначил бывшего члена своего аппарата Сената, который имеет опыт работы как бизнес-консультант, главным дипломатом США по Европе.

Как сообщает Reuters, на эту должность назначен Брендан Ханрахан. Издание отметило, что неясно, что делал Ханрахан в офисе Рубио в Сенате и как долго он там проработал, или есть ли у него непосредственный опыт в сфере внешней политики.

Два чиновника Госдепартамента, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что некоторые сотрудники обеспокоены, что у новоназначенного главы Европейского бюро Госдепа отсутствует соответствующий опыт.

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В биографии Ханрахана в Госдепартаменте говорится, что ранее он был инвестором, работал политическим советником в Комитете Сената США по малому бизнесу и предпринимательству при тогдашнем сенаторе Рубио. В биографии не упоминается какой-либо непосредственный опыт работы над вопросами внешней политики.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, отвечая на эту историю, сказал, что Ханрахан - "талантливый и проверенный профессионал, имеющий огромный опыт в частном секторе, осуществляющем коммерческую дипломатию".

"Брендан привнесет важную экономическую перспективу, сыграет решающую роль в реорганизации и будет играть важную роль в продвижении нашей повестки дня "Америка прежде всего" во всем регионе", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Издание подчеркнуло, что глава Европейского бюро Госдепартамента обычно играет передовую и центральную роль в отношениях Вашингтона с европейскими странами, включая Украину, а также РФ.

Журналисты добавили, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину должностные лица Госдепартамента, занимающие эту должность, сыграли важную роль в дипломатии США с Европой и управлении отношениями с РФ. Эти должностные лица почти всегда утверждались Сенатом.

Команда Трампа

Переговоры Белого дома с РФ пока возглавляет спецпредставитель и близкий друг Трампа Стив Уиткофф, который в пятницу совершил четвертый визит в Москву с момента вступления Трампа в должность, чтобы встретиться с российским диктатором Путиным.

Уиткофф - миллиардер, занимающийся недвижимостью, у которого вовсе не было дипломатического опыта до присоединения к команде Трампа в январе.

Европейские чиновники обеспокоены тем, чо россияне пользуются отсутствием опыта у американской переговорной команды. Уиткофф — миллиардер, занимающийся недвижимостью, который

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