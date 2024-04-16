Путин не примет участия в торжествах лично, но будет приглашена российская делегация.

Франция пригласит представителей Российской Федерации на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Europe1.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон во вторник едет в Вассье-ан-Веркор в Дроме, чтобы отдать дань памяти Веркорскому макису, ознаменованному резней мирных жителей во время Второй мировой войны. Этот визит проходит по случаю 80-летия освобождения. 6 июня в Нормандии состоится международная церемония.

"Россия будет хорошо представлена в начале июня в Нормандии, если Москва примет приглашение от Елисейского двора. Если не будет поворота, президент РФ Владимир Путин не примет участия в торжествах лично, но будет приглашена российская делегация", - пишет СМИ.

Издание напоминает, что правитель России присутствовал во время 70-летия высадки союзников в Нормандии, но не посещал мероприятия пять лет назад.

"Что бы ни произошло, приглашение будет направлено в дипломатическое представительство Москвы во Франции. Несмотря на геополитическую ситуацию, полностью обойтись без присутствия России действительно сложно, хотя СССР в высадке 6 июня непосредственного участия не принимал. Она сделала это возможным, заплатив самую дорогую цену во время Второй мировой войны. Почти 27 миллионов советских войск погибли в боях против Германии", - говорится в статье.

День Д

В 2022 году на пляжах в Крыму начали появляться окопы. Российские оккупанты таким образом, вероятно, пытались предотвратить высадку украинских военных.

Фашистские захватчики тоже рыли окопы вдоль пляжей в 1944 году - когда союзные войска делали высадку в Нормандии. Но окопы войска Гитлера не спасли.

Высадка союзников в Нормандии стала одной из ключевых операций во время Второй мировой войны. Она состоялась 6 июня 1944 года и стала известной как День Д. Целью высадки было открытие Второго фронта в Европе и освобождение западной части континента от оккупации нацистами.

Операция включала воздушное и морское наступление и жесткую борьбу на берегу. В итоге День Д стал поворотным моментом во время войны в Европе.

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