Масштабы передвижения российских подводных лодок вышли за рамки того, что ранее видели официальные лица Великобритании.

Как стало известно, после незаконного вторжения Путина в Украину российские подводные лодки дважды проводили беспрецедентные миссии в Ирландском море.

Британские силы перешли на защиту британских и ирландских вод после двух развертываний ударных подводных лодок класса "Кило". Один был около 18 месяцев назад, а другой - совсем недавно, пишет The Telegraph.

Масштабы передвижения российских подводных лодок вышли за рамки того, что ранее видели официальные лица Великобритании, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Видео дня

Подводные лодки класса "Кило" могут стрелять российскими крылатыми ракетами "Калибр", торпедами и ставить мины.

Россия имеет более 60 подводных лодок класса "Кило", максимальная скорость которых в надводном положении составляет 17 узлов, а в подводном - 20 узлов. Они использовались для нападения на Украину со стороны Черного моря.

Военно-морской институт США заявляет, что "Кило" - это "одна из самых успешных военно-морских программ в современной истории".

Сообщается, что официальные лица США были осведомлены об этих движениях, которые могли быть попыткой запугать Великобританию из-за ее поддержки Украины или выявить слабые места в британской и ирландской обороне.

Российской подводной лодке было бы сложно плавать в Ирландском море, не нарушая международное право, поскольку по закону они могут плавать только по поверхности территориальных вод.

По сообщению Bloomberg, из-за различной глубины Ирландского моря российскому судну будет сложно путешествовать под водой.

Было известно о размещении российских подводных лодок в водах вокруг Британии и западной Ирландии во время войны в Украине. Однако ранее не сообщалось, что они путешествовали по Ирландскому морю, отделяющему Великобританию от Ирландии.

Ирландские СМИ сообщили, что британский военный корабль и вертолет преследовали российскую подводную лодку возле гавани Корк на юго-западе Ирландии. Сообщается, что Великобритания вмешалась, потому что ирландские силы не смогли противостоять подводной угрозе в Корке, который является точкой присоединения подводного кабеля, соединяющего Великобританию и Канаду.

Российские субмарины - детали

В прошлом месяце BBC сообщила, что российская подводная лодка была замечена у берегов Шотландии перед тем, как отправиться на Кубу. В то же время российские государственные СМИ сообщили, что военно-морские силы, в том числе подводная лодка "Казань" класса "Ясень", перед посещением карибской страны провели учения в Атлантическом океане.

Представитель министерства обороны Ирландии заявил, что не будет комментировать операции других стран. Не связывая это с сообщениями о подводных лодках, чиновник заявил, что морская энергетическая инфраструктура в Ирландском море находится под дополнительным патрулированием, и правительства также обсуждают вопросы защиты кабелей передачи данных.

Правительства многих европейских стран предприняли шаги по усилению безопасности вокруг своей морской энергетической инфраструктуры после того, как в 2022 году в 2022 году они заподозрили, что Россия саботирует трубопровод "Северный поток -2".

Вас также могут заинтересовать новости: