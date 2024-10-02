Отмечается. что в связи с происходящим другие ученые очень боятся проводить значимые исследования.

В России с тех пор, как Путин представил гиперзвуковое ядерное оружие в 2018 году, наблюдается "волна арестов" ученых. В связи с этим для некоторых идея продолжения соответствующих исследований сейчас очень рискованна, и это тормозит потенциальный прогресс России, пишет The Wall Street Journal.

Как отметил руководитель программы поддержки политзаключенных в российской правозащитной организации "Мемориал" Сергей Давидис, в России царит "шпиономания".

Указывается, что за последние шесть лет в России арестовали по меньшей мере дюжину ученых. Многие из них проводили исследования в области высокоскоростной аэродинамики или гиперзвука. При этом несколько человек были задержаны после участия в исследованиях с другими странами, которые сама же РФ и одобрила. Другие работали над проектами, связанными с оборонным сектором или же были связаны с базовыми научными исследованиями, пишет издание.

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В WSJ акцентировали, что гиперзвуковые ракеты являются одним из любимых проектов Путина, и это одна из немногих отраслей, в которых РФ может претендовать на мировое лидерство.

По словам аналитиков, Путин переживает, что касающаяся этих ракет информация может попасть в открытый доступ, и, судя по всему, задерживают ученых, которые помогали их проектировать, добавили в газете. Отмечается, что большая часть арестованных - это пожилые ученые, которые сделали выдающуюся карьеру, и это свидетельствует о растущей паранойе Кремля, а также может привести к непредвиденным последствиям.

"Пока другие исследователи ждут суда, многие ученые уже слишком боятся проводить значимые исследования, чтобы их тоже не арестовали", - резюмировали в издании.

Производство оружия в России - актуальное

Напомним, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский выразил уверенность, что Россия до последнего момента будет пытаться масштабировать производство оружия с целью продолжения войны против Украины.

По его словам, для того, чтобы этому противостоять, Украине, в частности, надо методично и ежедневно наносить удары по территории РФ, а также развивать собственный ОПК.

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