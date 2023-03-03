Заседание пройдет в закрытом режиме.

В пятницу, 3 марта, президент РФ Владимир Путин проведет оперативное заседание с членами Совбеза РФ. Как сообщает издание "Фонтанка", на нем будут обсуждать вчерашние события в Брянской области, когда российским оккупантам привиделась там "украинская ДРГ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совещание Путина с членами Совбеза пройдет в закрытом режиме, но не уточнил время.

"Правая рука" президента РФ утверждает, что "теракт" в Брянской области "будет разбираться".

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Россияне разогнали фейк об "украинской ДРГ" в Брянской области

2 марта информационное пространство всколыхнули новости росСМИ о том, что на территорию Брянской области РФ проникла "украинская ДРГ". Сообщалось даже о жертвах и "захвате заложников". Украинская сторона высмеяла все эти версии.

Вскоре представители Российского добровольческого корпуса взяли на себя ответственность за инцидент, заявив, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". А Путин назвал инцидент в Брянской области терактом.

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