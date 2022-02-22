Речь Путина дышала ненавистью к Украине, отметил эксперт.

Российская Федерация может использовать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для развязывания войны с Украиной – после имитации провокации РФ способна оказать псевдореспубликам поддержку в соответствии с договором о взаимопомощи.

Украинскую сторону могут обвинить в том, что она якобы пытается вернуть контроль над территорией, захваченной боевиками, рассказал российский историк и политолог Андрей Зубов в эфире канала "Украина 24".

По его словам, российский президент Владимир Путин признанием "ЛДНР" ничего не получит ни экономически, ни политически.

"...сама речь Путина дышала ненавистью к украинскому государству, не к народу... именно к государству, которое решается не подчиняться ему, а выстраивать свою собственную политику на сближение с Западом, на включение в НАТО, в Евросоюз, вот это ему ненавистно буквально до тряски. Итак, реализовал ли он свой план, признав "ЛДНР"? Нет... не воплотил... и ничего он не получит ни политически, ни экономически...", – сказал собеседник.

Эксперт опасается, что признание Путиным "ДНР" и "ЛНР" является только шагом к хорошо продуманному сценарию.

"...Этот сценарий предполагает такое – "республики" новые, признанные Кремлем, заключают, с ним они уже заключили договор о взаимопомощи, российские войска входят в эти "республики", они уже вошли. После этого делается имитация провокации, что украинская армия... пытается вернуть... контроль над территорией, которая объявила свою независимость...", – отметил историк.

Политолог подчеркнул, что "после этого Россия может даже откровенно объявить Украине войну, потому что она связана с этими "республиками" договором о взаимопомощи".

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Владимир Путин, подписав указ, в котором говорится о вводе войск России на захваченную часть востока украинского государства, объявил войну нашей стране.

Агрессия РФ против Украины и угроза вторжения – это нужно знать

Напомним, в середине февраля на части Донбасса боевики обострили конфликт – обстреливали населенные пункты из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, и обвиняли украинскую сторону в провокациях.

После этого в "ЛДНР" объявили массовую эвакуацию населения в Россию и "мобилизацию".

Глава РФ 21 февраля во время телеобращения заявил, что его страна решила признать независимость "ЛНР" и "ДНР", и подписал соответствующие указы. В одном из пунктов шла речь о том, что в квазиреспублики с "миротворческой" миссией зайдут российские войска.

Уже 22 февраля российская Госдума единогласно проголосовала за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

В документах, в частности, говорится о совместной "защите прав этнических меньшинств" и "обороне границ".

Киев не раз утверждал, что конфликт на Донбассе должен быть разрешен только мирным путем.

Стоит отметить, что Россия еще осенью 2021 года обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военнослужащих и техники. В нашем государстве и на Западе предупреждали об угрозе вторжения.

В середине декабря 2021-го РФ обнародовала проект договора с США о "гарантиях безопасности", в котором, в частности, предлагала отказать от принятия Украины в ряды НАТО.

17 февраля 2022 года стало известно, что Штаты отказались от предложения России, а Москва ответила на это угрозой пойти на "меры военно-технического характера".

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