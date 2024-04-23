Вариант ракеты-носителя "Ангара-А5В" способен вывести на орбиту на 10 тонн больше груза, чем западные ракеты, утверждает РФ.

Многоразовый вариант ракеты-носителя "Ангара-А5В" сможет вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) 27 т грузов, что на 10 т больше, чем выводит Falcon 9 в многоразовой версии.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на гендиректора Центра им. Хруничева Алексея Варочко. Разработчики говорят, что потребуется провести 10 пусков, чтобы понять ее экономическую эффективность.

Издание напоминает, что наиболее популярная из современных ракет - Falcon 9 - может выводить на НОО около 22,8 т, что соответствует тяжелому классу ракет-носителей. Однако такая грузоподъемность достижима только в версии одноразового использования. Многоразовый Falcon 9 может вывести на орбиту значительно меньше, а именно - 17,5 т.

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Предполагается, что версия ракеты "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью сможет вывести на низкую околоземную орбиту 37,5 т в одноразовом варианте.

Что известно об "Ангара-А5"

"Ангара-А5В" является одной из версий ракеты-носителя "Ангара-А5", которая уже используется россиянами. Ее первый запуск с космодрома Плесецк состоялся 23 декабря 2014 года, а с космодрома "Восточный" - 11 апреля 2024 года.

В России хвастаются, что "Ангара-А5" является первой тяжелой ракетой, которую дала научная отрасль РФ со времен распада СССР. Однако, это довольно сомнительное достижение, ведь ракета оказалась крайне неэкономичной. В общем, за все годы выполнили только 4 запуска этого носителя.

Россия разрабатывает "Амур-СПГ"

Также сообщалось, что россияне разрабатывают еще одну многоразовую ракету-носитель, которая получила название "Амур-СПГ". Недавно глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что эту ракету можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9. В ответ на это основатель SpaceX Илон Маск написал в социальной сети Х: "Докажи!"

Известно, что техническое проектирование метановой ракеты-носителя нового типа запланировали на конец года.

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