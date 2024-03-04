Несмотря на усилия США, Центральная Азия является растущим "трубопроводом" для РФ, пишет издание.

Дроны и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии. Это свидетельствует о том, насколько сложно придушить поставки для военных усилий Москвы, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что торговые маршруты, проходящие через бывшие советские республики Казахстан и Кыргызстан, являются одними из многих путей в Россию для так называемых товаров двойного назначения.

"Несмотря на усилия США, Центральная Азия является растущим "трубопроводом" для России, что стало возможным благодаря тысячам миль открытых границ, непрозрачной торговой практике и оппортунистическим посредникам. Товары часто происходят из Китая, где они производятся в некоторых случаях крупными американскими компаниями, которые утверждают, что товары импортируются Россией без их разрешения", - пишет газета.

Как отметила аналитик по России в американской некоммерческой исследовательской компании C4ADS, этот торговый путь особенно важен для РФ, поскольку он обеспечивает высокую концентрацию товаров западного производства:

"Это ключевой маршрут для микроэлектроники, автомобильных запчастей, предметов роскоши - товаров, которые использовались как на поле боя в Украине, так и для личного потребления".

США и их союзники ведут список товаров двойного назначения, подпадающих под санкции, включая компьютерные чипы, маршрутизаторы и шарикоподшипники, используемые в танках. В прошлом году в списке было 45 пунктов, а в феврале добавились еще пять.

По данным китайской таможни, экспорт товаров двойного назначения из Китая в Казахстан и Кыргызстан резко вырос с февраля 2022 года, когда началась война, а в 2023 году - до $1,3 млрд, что на 64% больше, чем в 2022-м. Согласно торговым данным, многие из этих товаров затем были отправлены в Россию.

"Две страны Центральной Азии не являются единственным источником товаров двойного назначения для России. Товары также проходят через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Китай в прошлом году экспортировал таких товаров непосредственно в Россию на сумму 4,5 миллиарда долларов", - говорится в публикации.

Примечательно, что в списке санкционированных товаров нет дронов, а они тем временем стали важным инструментом войны

Согласно имеющимся данным, в 2023 году Казахстан закупил у Китая беспилотные самолеты на сумму 5,9 миллиона долларов и экспортировал такую продукцию в Россию на 2,7 миллиона долларов. При этом Казахстан не является крупным производителем дронов.

Официальные лица США и Европы оказывают давление на эти страны и Китай, чтобы они прекратили торговлю на сером рынке с Россией. Тем временем в Китае заявил, что Россия для них является важным торговым партнером: "Китай всегда разумно и ответственно относится к экспорту военной продукции и соблюдает соответствующие законы и правила, когда речь идет об экспортном контроле товаров двойного назначения".

WSJ пишет, что Китай уже является крупнейшим официальным источником импорта Москвы: двусторонняя торговля за последние пять лет увеличилась примерно вдвое и составила 200 миллиардов долларов в 2023 году. Китай продает компьютерные чипы, детали для реактивных истребителей и технологии РЭБ российским оборонным компаниям.

Издание констатирует, что данные поставки грозят стать камнем преткновения между лидерами США, Китая и Европы.

Согласно январскому отчету Киевской школы экономики, России удалось импортировать товаров двойного назначения со всего мира на сумму $8,8 млрд за первые 10 месяцев 2023 года, что всего на 10% меньше, чем в досанкционный период.

А обзор таможенных баз данных свидетельствует о том, что многие товары для России из Китая производятся американскими компаниями.

Санкции против России - актуальное

Напомним, ранее УНИАН со ссылкой на данные официальной статистики по внешней торговле писал, что Турция резко сократила объемы экспорта в Россию - примерно на треть.

Отмечалось, что по итогам января-февраля текущего года турецкие компании поставили в Россию товаров и услуг на общую сумму в 1,29 млрд. долларов. Годом ранее за тот же период экспортные поставки составили более 2 млрд. долларов. Объемы импорта из России в Турцию тоже сократились примерно на ту же величину - по итогам февраля с 2 млрд долларов до 1,3 млрд год к году.

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