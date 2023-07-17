Настоящие враги дали бы за уничтожение Симоньян больше, чем за Собчак, считает политтехнолог.

В России озвучили один факт, который выдает фейковость того, что планировалось "покушение" на пропагандистку Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак.

За Симоньян и Собчак "киллерам" якобы пообещали одинаковую сумму, и это свидетельствует о неправдивости информации, заявил писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, понятно, что еслы бы к преступлению были причастны "действительно настоящие враги, украинские интервенты, то они бы за Симоньян дали больше".

"…1,5 млн рублей за Симоньян - это много или мало? Кстати, вот я думаю, что Симоньян должно быть знаете, что обидно? Что за нее и за Собчак дают одинаково. Это из каких соображений? То есть Симоньян, значит, пашет, как сумасшедшая, весь день на пропагандистских каналах, а Собчак иногда даже у Макаревича (антипутинист, российский музыкант Андрей Макаревич - Ред.) интервью берет. А платят одинаково. Вот это уже выдает неправду", - подчеркнул он.

Маргарита Симоньян и Ксения Собчак якобы "заказаны" - что нужно знать

Российские силовики 15 июля утверждали, что якобы предотвратили ликвидацию Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. По сведениям вражеской стороны, к "преступлению" причастны спецслужбы Украины. В РФ даже рассказовали, что в Рязанской области и Москве были "задержаны неонацисты", и у них нашли оружие.

Примечательно, что "киллерам" якобы пообещали одинаковую сумму и за уничтожение Собчак, и за ликвидацию Симоньян - 1,5 млн рублей.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что эти персонажи Киеву точно не нужны, они "ни на что не влияют".

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