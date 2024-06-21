По некоторым данным, у России есть технологии, позволяющие прослушивать сигналы телефонов и создавать помехи для связи и GPS-навигации.

Россия направила к берегам Германии разведывательный корабль "Василий Татищев". Корабль построен в 1980-е, всего в Балтийском флоте РФ два таких разведчика, пишет Bild.

Отмечается, что корабль, который вышел из Калининград и прошёл вдоль северного побережья Германии, сейчас находится в нейтральных водах Балтийского моря между Килем и островом Фемарн. Его сопровождал патрульный катер ВМС Дании и корабль полиции ФРГ. Однако они не вмешивались, так как корабль не заходил в территориальные воды этих стран.

Как пишут немецкие СМИ, "Василий Татищев" наблюдал за ежегодными учениями НАТО BALTOPS.

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"Зачем корабль встал между Килем и Фемарном, неясно. По некоторым данным, у России есть технологии, позволяющие прослушивать сигналы телефонов и создавать помехи для связи и GPS-навигации", - пишет Bild.

Ранее на севере Германии уже возникали проблемы с судоходством из-за сбоев навигации. В Минобороны ФРГ заявили, что сбои, скорее всего, имеют российское происхождение и основаны на помехах в электромагнитном спектре, которые формируются в том числе в Калининградской области.

Российские диверсии в Германии

Ранее Bild писал, что к крупному пожару на металлургическом заводе Diehl Metall Applications в Берлине, который произошел в начале мая, причастна Россия.

По данным Bild, одна из иностранных разведок проинформировала спецслужбы ФРГ, что пожар был результатом российского саботажа. У зарубежных разведчиков есть конкретные доказательства причастности РФ, их сейчас изучают немецкие правоохранительные органы.

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