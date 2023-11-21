Павел прогнозирует, что на фоне роста усталости от войны будет расти давление на то, чтобы "закончить конфликт каким-то соглашением".

Президент Чехии Петр Павел заявил, что поставки Украине вооружения, необходимого для достижения успеха на поле боя, до сих пор тормозятся и не достигают необходимого уровня. Такое заявление он сделал во время встречи с командующими чешских Вооруженных сил, передает информагентство ČTK.

"Это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить тяжелую зиму и преуспеть против противника, который использовал все свое время, усвоил свои уроки, приумножил свое военное производство, активизировал планы военного производства и сегодня способен поставить в Украину столько же или больше техники и боеприпасов, чем мы способны поставить с Запада", – заявил Петр Павел.

По словам чешского лидера, украинское контрнаступление развивается не так, как ожидали в Украине. В частности, не достаточно массовой и быстрой была западная поддержка. Зато время, которое было потрачено на подготовку, позволило россиянам "очень хорошо" подготовиться к наступлению украинских войск.

Видео дня

Павел подчеркнул, что поставки оружия, в котором нуждается Украина, все еще тормозятся и даже сейчас не достигают необходимого уровня. Украинские военные чувствуют не только понятную усталость, но и все большее разочарование в поддержке Запада, отметил чешский президент. Он также добавил, что эту усталость испытывают не только воюющие страны, но и все страны, которые поддерживают одну из сторон, поскольку война РФ против Украины несет "большой риск".

"Это приведет к тому, что будет расти давление на то, чтобы закончить конфликт каким-то соглашением. Соглашение, если оно будет достигнуто, конечно, будет базироваться на реальной ситуации на поле боя", – резюмировал Павел.

Поставки оружия Украине: последние новости

21 ноября Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму 1,3 млрд евро. В него войдут четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и другое вооружение.

Накануне о предоставлении новой помощи объявили и в Соединенных Штатах Америки. В частности, Украина получит одну высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Также пакет включает артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование.

Вас также могут заинтересовать новости: