Вмешательство касается в первую очередь теле- и радиоканалов с украинским контентом.

Россия использует Калининград, свой эксклав, который граничит с Польшей и Литвой, как одну из своих баз для нарушения работы спутниковых систем Европейского Союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство ООН, которое контролирует коммуникационные технологии.

Отмечается, что в Радиорегламентарном комитете Международного союза электросвязи заявили, что Россия должна "немедленно прекратить любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех для частотных присвоений других администраций". Выводы были основаны на геолокации сигналов сбоев, которые совет назвал "чрезвычайно тревожными и неприемлемыми".

"Европейские спутниковые компании в течение месяцев подвергались российским радиочастотным помехам, что привело к прерыванию трансляций и, по крайней мере, в двух случаях, трансляции насильственных программ, которые заменили содержание на детском канале. В жалобах нескольких членов НАТО ранее говорилось, что сбои возникли с материковой части России и оккупированного Крыма", - пишет издание. Видео дня

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что он ничего не знает о соответствующих фактах.

СМИ напоминает, что Калининград - это хорошо вооруженная территория, отделенная от российского союзника Беларуси Сувалкским коридором, вдоль границы Польши и Литвы, который в случае его разрыва перекроет наземный доступ стран Балтии к остальной части НАТО.

"Регулирующий совет заявил, что последние сбои возникли из российских мест, включая Калининград и Москву. Вмешательство коснулось в первую очередь теле- и радиоканалов с украинским контентом", - говорится в сообщении.

Российская киберпреступность

Россия возглавила мировой рейтинг по угрозе киберпреступлений. По результатам исследования Оксфордского университета, Россия заняла первое место и получила 58,39 балла, следом идут Украина с 36,44 балла, Китай с 27,86 балла, США с 25,01 балла и Нигерия с 21,28 балла.

В топ-10 также вошли Румыния, Северная Корея, Великобритания, Бразилия и Индия.

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