Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины напомнил, что РФ уже давно граничит со странами НАТО, но на них не нападает.

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя российскую агрессию в Украине, подчеркнул, что в Кремле не боятся расширения НАТО, а используют это как оправдание своей войны. Об этом он сказал на международном форуме безопасности Black Sea Security Forum, который состоялся в Одессе.

"Интересно то, что люди продолжают говорить, что России дали обещание - НАТО не будет расширяться. В то время как человек, который вероятно сделал это обещание, государственный секретарь США Джеймс Бейкер, неоднократно публично заявлял, что это неправда. Даже человек, который якобы это сказал, не делал этого. Однако они (РФ) продолжают это использовать. Другая часть нарратива - это то, что расширение НАТО вызвало нападение Путина. Но доказательства доказывают обратное", - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что Путин напал на страны, которые не присоединились к НАТО, прежде всего, на Грузию и Украину, а также оккупировал часть Молдовы, но не атаковал страны, которые являются членами НАТО

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По его словам, и идея того, что иметь границы с НАТО является чем-то новым или угрожающим для России - также неправда.

"Потому что они имели границы с НАТО в Норвегии, включая морское пространство в Арктике, с момента основания НАТО. Так же и с Черным Морем, и Турцией, так же и с Беринговым морем, США и Канадой. Так что это просто выдумка, которую Путин использует, чтобы запутать западные общества и оправдать свои вооруженные нападения", - подчеркнул Волкер.

Россия и НАТО - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, начало полномасштабного вторжения России в Украину подтолкнуло скандинавские страны к вступлению в НАТО. В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. В апреле 2023 года Финляндия стала 31 членом НАТО.

После начала российского полномасштабного вторжения Украина также активно продвигает вопрос своего членства в НАТО.

Кремлевский диктатор Путин 14 июня, накануне Глобального Саммита мира, инициированного Украиной, заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и если откажется от членства в НАТО.

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