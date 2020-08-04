Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Беларусью на "партнерские"

Лукашенко заявил, что отношения стратегического партнерства Беларусь будет строить и с Западом, и с Китаем.

Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.

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"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что отношения стратегического партнерства Беларусь будет строить и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами дальней дуги. "Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы никому ни на какие проблемы не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас – пожалуйста, мы поможем", – сказал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера, 32 лица под Минском и еще одного – на юге страны. Среди них были такие, кто воевал против Украины на Донбассе. Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии в общей сложности более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Инцидент произошел на фоне протестов против политических репрессий в Беларуси накануне выборов президента, которые должны состояться 9 августа.

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