Ему помогли сбежать из страны активисты.

В Армении российские военные задержали захватчика-дезертира, сбежавшего из Российской Федерации. Об этом сообщает российский проект "Идите лесом".

Дмитрия Сетракова мобилизовали в армию РФ в сентябре 2022 года. В апреле этого года он сбежал из части и находился в бегах. В октябре оккупант сдался, после чего находился в воинской части корпуса военной полиции. Проект помог ему выехать из России в Ереван, однако уже через неделю его задержали в городе Гюмри.

"Представились военной полицией Армении, но на фото WhatsApp у человека, который звонил жене, на кепке буква Z. Нам сообщила об этом его жена. Ему дали позвонить ей по громкой связи. Сказал, что два месяца будет в Армении, потом его передадут в РФ. На связь с тех пор не выходил", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что сейчас российский захватчик находится на российской военной базе. "По сути российские военные похитили человека на территории чужого государства", - добавляют они.

Мобилизация в России:

Ранее российская "Медиазона" выяснила, что с начала мобилизации на территории Российской Федерации не менее 4121 человек сбежали из воинских частей.

По данным военно-политического эксперта Александра Мусиенко, Москва каждый месяц пополняет ряды своей армии 10-15 тысячами человек.

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