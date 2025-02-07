Роберт Ф. Кеннеди-младший также является противником вакцинации и сторонником теорий заговора.

Кандидата от президента США Дональда Трампа на пост министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего застали за потреблением странной синей жидкости, которую он добавил в свой напиток. Этот "эликсир" популярен среди сторонников альтернативный медицины, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Роберт Ф. Кеннеди-младший был запечатлен на видео в самолете, когда он добавлял кобальтово-синюю жидкость в свой напиток с помощью пипетки. Источник, близкий к кандидату на пост министра здравоохранения, поделился с журналистами, что это метиленовый синий.

В издании добавили, что этот химический краситель популярен среди сторонников альтернативный медицины якобы из-за его "оздоровительного эффекта". Они считают, что это вещество способно личить деменцию и даже рак.

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Тем не менее в издании обратили внимание на то, что некоторые медицинские исследования выявили негативное влияние метиленового синего на организм. В частности, группа ученых из Северо-Западного политехническего университета, университета имени Бача Хана, Тартуского университета, университета Шахида Беназир Бхутто и Малакандского университета доказала, что это вещество при приеме в больших дозах с большей вероятностью может вызвать рак.

В одном из исследований 2017 года, опубликованном в журнале Nature, говорится о том, что метиленовый синий содержит антиоксиданты, которые помогают коже удерживать влагу, защищая ее от признаков старения, ран и ультрафиолетового излучения.

В издании подчеркнули, что свойства метиленового синего все еще не полностью изучены. Поэтому людям с осторожностью относится к этому веществу.

Дочь Кеннеди выступила против назначения кузена министром здравоохранения

Напомним, что дочь 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди Кэролайн призвала сенаторов отклонить кандидатуру своего двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб. Она заявила, что ее двоюродный брат исповедует принципы и убеждения, которые могут повредить здравоохранению в США.

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