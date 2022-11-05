Глава Белого дома отметил, что Россия уже столкнулась с проблемами в снабжении своих вооруженных сил.

Усилия администрации президента США Джо Байдена по увеличению производства полупроводников принесли свои плоды, в том числе благодаря принятию закона CHIPS and Science Act, предусматривающего выделение на эти цели $52 млрд.

По словам Байдена, принятие закона существенно изменило ситуацию в американской эконоике к лучшему, передает Голос Америки.

Американский президент подчеркнул, что производство полупроводников является также вопросом национальной безопасности, пояснив это на примере оборонного концерна "Локхид-Мартин", который, в частности, производит ракетные комплексы Javelin, поставляемые в Украину.

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"У нас были проблемы с поставками ракет Javelin в Украину, потому что у [Lockheed Martin] не было чипов, компьютерных чипов. Чтобы помочь защищаться в этой жестокой и неспровоцированной путинской войне, мы отправляли этим парням комплексы Javelin", – сказал Байден.

Глава Белого дома отметил, что Россия уже столкнулась с проблемами в снабжении своих вооруженных сил, и одна из причин этого состоит в том, что Соединенным Штатам удалось создать Москве "сложности с получением того, что им нужно" для наращивания своих вооружений.

Эффект антироссийских санкций

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что у России уже "сложился зрелый бизнес", который якобы "спокойно" перехватывает освобождающиеся рынки. На самом же деле санкции против РФ стали причиной ухода международных компаний из страны и вызвали дефициты в России в различных сферах: от коммерческих дронов до картона для пищевой упаковки, от сырья для производства кофе и чая до дефицита фармоборудования.

Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада. Из-за них возникла нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, которые нужны для дата-центров.

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