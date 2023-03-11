Постоянный представитель Украины при ООН намекнул, что психическое здоровье представителей российской дипломатии надо "лечить".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал решение РФ созвать экстренное заседание Совбеза организации на вторник, 14 марта.

Он уточнил, что "фашистская федерация" собирается обсудить в рамках заседания проявления "русофобии" на территории Украины. Абсурдность действий россиян он прокомментировал в Twitter, отметив, что немецкий пропагандист времен Гитлера Геббельс просто "отдыхает" перед такими российскими решениями.

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии", - написал он.

Кислица заявил: "Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны "- резюмировал дипломат и добавил к публикации короткий фрагмент из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с крылатой фразой "и тебя вылечат...".

Россия созывает Совбез ООН на 14 апреля - что известно

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва экстренно созывает проведение заседания Совбеза организации из-за "украинского кризиса" и проявления русофобии, которая якобы существует на территории Украины.

Он анонсировал соответствующее заседание на вторник, 14 марта, около 16.00 по киевскому времени. При этом имена докладчиков со стороны РФ Полянский не уточнил, намекнув, что российская дипломатия может столкнуться с чрезмерным давлением "со стороны своих врагов".

Напомним, что в прошлый раз Россия созвала заседание в Совбезе ООН на 24 февраля 2023 года в честь годовщины кровавого вторжения РФ в Украину.

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