Высший законодательный орган страны призвал продолжить помощь Украине.

Парламент Чехии объявил Россию самой большой угрозой безопасности для Европы. Об этом сообщает BILD.

Как отмечается, парламент Чехии принял резолюцию, в которой сказано, что "российский террористический режим" совершает военные преступления и пытается расширить сферу своего влияния на Украину и другие страны Европы.

"Современный террористический режим в РФ своей экспансией и попытками расширить сферы влияния на Украину и другие страны Европы, сопровождающийся военными преступлениями, представляет для Чешской республики угрозу безопасности", – говорится в документе.

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В то же время, в интересах Чехии - "демократическая и свободная Украина, надежно усиленная в международных структурах". Также в интересах Чехии – помешать Кремлю в захвате Украины.

В документе сказано, что в связи с угрозой Кремля крайне важно продолжать помогать Украине в ее защите от агрессии РФ.

"Прекращение поставок военной техники приведет к завоеванию и опустошению Украины российским террористическим режимом", — говорится в резолюции.

По данным издания, ранее Чехия передала Киеву танки, ударные вертолеты и системы залпового огня. Сейчас Прага, как сообщает Wall Street Journal, закупила около 800 тысяч артиллерийских снарядов для того, чтобы отправить их в Украину.

Чехия нашла боеприпасы для Украины - подробности

Напомним, несколько месяцев Чехия искала за пределами ЕС боеприпасы для Украины и смогла найти 500 тысяч единиц калибра 155 мм и 300 тысяч - калибра 122 мм. Чтобы профинансировать покупку создана неформальная коалиция, к которой присоединились уже несколько стран Европы и Канада.

Позже премьер Чехии сообщил, что Прага нашла еще 200 тысяч снарядов, которые можно приобрести.

Литва также поддержала инициативу по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов Украине и выделяет на это средства - 35 миллионов евро.

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