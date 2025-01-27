О желании пиариться в космосе уже заявляли россияне.

Астрономы призывают запретить навязчивую рекламу в космосе, которую можно увидеть с Земли без телескопа.

Как сообщают SPACENEWS, соответствующее заявление обнародовано на брифинге, который состоялся в рамках 245-го заседания Американского астрономического общества (AAS). В частности, организация призвала запретить "навязчивую космическую рекламу" из-за того, что она может помешать наземным астрономическим наблюдениям.

Объясняется, что, согласно федеральному законодательству США, навязчивая космическая реклама это - "реклама в космосе, которая может быть распознана человеком на поверхности Земли без помощи телескопа или иного технического устройства". И закон Соединенных Штатов уже десятилетиями запрещает выдачу лицензий на такие "услуги". Однако представитель компании Dark Sky Consulting, член Комитета AAS по защите астрономии и космической среды (COMPASSE) Джон Барентайн Джон Барентайн таки сделал тревожное заявление. Он пояснил: обеспокоенность астрономов возросла из-за того, что "рекламные спутники" могут запустить компании других стран.

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"Привлекательность этого вида рекламы настолько велика, что я не могу представить, чтобы никто не попробовал. Коммерческая ценность подтолкнет кого-то к этому", - уверен Барентайн.

В связи с этим специалист вспомнил российскую компанию Avant Space. В апреле 2024 года эта фирма запустила 3U кубсат, который якобы предназначен для тестирования технологий, необходимых для будущей группировки спутников. Согласно утверждениям Avant Space, они будут маневрировать на орбите, и проецировать в рекламных целях лазерные изображения логотипов или других визуальных материалов.

"Насколько известно, их демонстрация технологий была успешной", - сказал Барентайн.

Другая компания РФ, StartRocket, в 2019 году объявила о контракте с российским филиалом PepsiCo на продвижение в космосе энергетического напитка. Планировалось, что для создания его логотипа привлекут целый флот малых спутников. Однако после проведения теста с использованием высотного аэростата штаб-квартира PepsiCo в США от этой идеи отказалась.

"AAS призывает к глобальному запрету навязчивой космической рекламы с помощью соответствующих международных конвенций, договоров или законов. А также настоятельно рекомендует делегации США в Комитете ООН по мирному использованию космического пространства (COPUOS) выступить в поддержку запрета", - говорится в публикации.

Барентайн также выразил надежду, что США на COPUOS "будут активно продвигать этот вопрос и пытаться установить как минимум норму в международном сообществе, чтобы избежать подобной рекламы".

Реклама в космосе - что известно

Напомним, в 2021 году Business Insider сообщил, что компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX и канадский стартап Geometric Energy Corporation (GEC) планирует реализовать новый нестандартный космический проект - первый рекламный борд на орбите Земли. Речь шла о том, что ракета-носитель Falcon 9 выведет за пределы планеты созданный канадцами спутник CubeSat.

Исходя из названия, спутник будет иметь кубическую форму, и на одной его стороне разместят пиксельный экран. Сообщалось, что уже в космосе с этой стороны будет выдвинут монопод с камерой, которая будет транслировать изображение с экрана на онлайн-платформы Twitch и YouTube.

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