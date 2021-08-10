Рекламу и другие изображения на экране CubeSat можно будет купить за криптовалюту.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX и канадский стартап Geometric Energy Corporation (GEC) планируют реализовать новый нестандартный космический проект — первый рекламный борд на орбите Земли.

Об этом сообщает Business Insider.

В следующем году ракета-носитель Falcon 9 выведет за пределы планеты созданный канадцами спутник CubeSat. Исходя из названия, спутник будет иметь кубическую форму, и на одной его стороне разместят пиксельный экран.

Уже в космосе с этой стороны будет выдвинут монопод с камерой, которая будет транслировать изображение с экрана. Показывать рекламу (как запись, так и прямую трансляцию) будут на платформах Twitch и YouTube.

Читайте такжеSpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников (видео)Оплачивать рекламу можно будет в криптовалюте. Стоимость ни самой услуги, ни проекта CubeSat пока что не заявлялась.

Также до конца неизвестно, как именно будет реализован этот проект. Предполагается, что дисплей CubeSat будет похож на ныне несуществующие Reddit Place или Satoshi's Place - то есть, пользователи смогут создать пиксельный рисунок и заплатить за его отображение на участке экрана.

Запуск спутника запланирован на 2022 год.

Ранее УНИАН сообщал, что Украине удалось предварительно договориться о запуске на орбиту украинского спутника ракетой компании SpaceX.

Автор: Станислав Кожемякин