Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси, пригрозив их участникам

Лукашенко заявил, что "ответ будет адекватным".

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал массовые протесты в стране, которые начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа.

Слова Лукашенко приводит агентство "Белта".

Он пригрозил протестующим "адекватным ответом", отметив, что разорвать страну никто не позволит.

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"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - заявляет он.

Лукашенко также призвал родителей "посмотреть, где их чадо, чтобы потом не было больно". "Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - добавил он.

Белорусский президент выразил уверенность, что "разжечь пожар в центре Минска не получилось".

"Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После публикации данных экзит-полла, согласно которым победил Лукашенко, тысячи жителей по всей стране вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками. Силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями, кидали светошумовые гранаты и били людей. Как минимум один человек, по данным правозащитников, погиб, больше двухсот были задержаны.

Утром в понедельник, 10 августа, в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что Александр Лукашенко набирает на выборах 80,23%. Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов.

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