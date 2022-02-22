Американский президент раскритиковал решение Путина признать независимость "ЛДНР"

Президент США Джо Байден возмущен решением президента РФ Владимира Путина признать независимость "ЛДНР".

С критикой действий главы РФ его американский коллега выступил во время своего обращения 22 февраля.

"Кто такой этот Путин, возомнивший, что имеет право провозглашать новые так называемые страны на территориях, которые принадлежат его соседям", - выразил Байден свое недовольство.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них Путин для "поддержания мира" поручает ввести русские войска на территорию ОРДЛО.

В тот же день президент Украины созвал заседание СНБО, на котором, как писали некоторые СМИ, могли рассмотреть вопрос введения военного положения. Но заявлений на этот счет не прозвучало от главы государства во время его обращения к украинцам.

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