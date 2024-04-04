Сообщается, что министры иностранных дел стран НАТО обсудят это предложение в Брюсселе на текущей неделе.

Белый дом не поддерживает идею передать под руководство НАТО группу "Рамштайн", которая координирует поставки оружия для Украины.

Как пишет The Hill, сомнение по этому поводу выразил советник по связям с национальной безопасностью Белого дома Джон Кирби 3 апреля:

"Она (группа "Рамштайн" - УНИАН) больше, чем НАТО. Это около 50 стран по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и их объединило американское лидерство… "Рамштайн" на самом деле является результатом американской объединяющей силы и примером того, как президент Байден действительно оживил наше лидерство на мировой арене, чтобы объединить страны для этой цели".

Отмечается, что накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Альянсу рассмотреть возможность возглавить группу "Рамштайн", что рассматривается как попытка защититься от разногласий по поводу помощи Украине в США. Европа также опасается, что бывший американский лидер Дональд Трамп может прекратить поддержку Киева и НАТО, если ему удастся победить на выборах, пишет The Hill.

"Украинцам нужно больше поддержки, и более предсказуемая и долгосрочная", - заявил Столтенберг 3 апреля.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят это предложение в Брюсселе на текущей неделе с целью достижения консенсуса к июльскому саммиту в Вашингтоне, посвященному 75-летию НАТО.

Помощь США Украине - актуальное

Напомним, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что США продолжат искать способы обеспечить Украину экстренной поддержкой на фоне того, что в Палате представителей затягивают с решением о дальнейшей помощи:

"Вы видели, как Пентагон смог выделить $300 млн, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий".

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