Антониу Гутеррешу запрещен въезд в страну.

В Израиле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявлен персоной нон-грата. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Исраэль Кац.

Он сообщил, что отныне Гутеррешу запрещен въезд в Израиль. По словам дипломата, такие шаги связаны с заявлением Гутерреша после атаки баллистическими ракетами Ирана по Израилю:

"Любой, кто не может однозначно осудить ужасную атаку Ирана на Израиль, не заслуживает ступать на израильскую землю. Это антиизраильский генсек, который поддерживает террористов, насильников и убийц".

После иранской атаки по Израилю Гутерреш написал, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке "с эскалацией за эскалацией, это должно прекратиться, нам абсолютно необходимо прекращение огня".

"Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство, с Антониу Гутеррешем или без него", - резюмировал главный израильский дипломат.

Атака Ирана по Израилю

Накануне Иран осуществил массированный пуск ракет в сторону Израиля. Взрывы продолжались около часа.

Общее количество баллистических ракет примерно вдвое превышает количество запущенных Ираном в апреле. Тогда 99% из них были перехвачены.

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