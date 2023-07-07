Президенту РФ бывший советский разведчик предрек печальную участь.

Полковник запаса КГБ, экс-разведчик Сергей Жирнов считает, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин намерен участвовать в выборах в РФ в следующем году.

И, если его не уберут до этого, у него есть все шансы переиграть российского президента Владимира Путина, заявил Жирнов в интервью программе "Аргумент".

"Пригожин, по моим расчетам, должен заставить Путина устроить настоящие выборы президента Российской Федерации. Он выйдет к народу и скажет: "Вот 20 лет вас обманывали, вот не было никаких выборов, а эти выборы будут настоящие. Буду расстреливать любого, кто будет замечен за мухливанием. И я выставляю свою кандидатуру против кандидатуры Путина", - убежден бывший разведчик.

Он добавил, что если Пригожина не убьют до марта месяца следующего года, то он станет следующим президентом Российской Федерации.

Жирнов считает, что если бы Пригожину не препятствовали и не устраивали с ним переговорные процессы по поводу мятежа в России, "вагнеровцы" вошли бы в Москву и взяли бы Кремль без единого выстрела.

"В следующий раз ничего объявлять не будут - они придут в Москву, займут Кремль, а потом оттуда Пригожин с матами запишет видео, выведет Путина подвесит его за "Фаберже" на ближайшем суку, где-то там в кремлевском дворце", - прогнозирует бывший разведчик.

Чем закончился мятеж Пригожина в РФ

В конце июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно попытался устроить вооруженный мятеж и сместить военное руководство России.

Но бунт "вагнеровцев", анонсировавших поход на Москву, закончился так же быстро, как и начался. После гневного обращения Путина, фактически назвавшего Пригожина предателем, главарь ЧВК пошел на сделку при посредничестве Александра Лукашенко.

Было договорено, что наемники Пригожина возвращаются в полевые лагеря, а сам он отправляется в Беларусь.

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