Журналист обратил внимание на то, насколько по-разному читаются заявления Трампа и Кремля и по важным пунктам имеются странные расхождения.

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп хотел, чтобы кремлевский диктатор Путин согласился на предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Однако, как отметил политический обозреватель BILD Филипп Пятов, вместо этого в ходе 2,5-часового диалога ему был продиктован длинный список практически невыполнимых условий.

Обозреватель обратил внимание, что единственная уступка Путина заключалась в его согласии не атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины в течение 30 дней, если и украинцы сделают так же.

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Пятов объяснил, почему даже это не является признаком доброй воли со стороны Кремля. "Россия не в состоянии защитить свои НПЗ и склады от атак украинских БПЛА. Российские атаки на украинские электростанции были болезненными, но не такими эффективными, как хотелось бы Кремлю, поскольку украинцы пережили все три зимы войны", - отметил обозреватель.

Также он обратил внимание на то, насколько по-разному читаются заявления Трампа и Кремля и по важным пунктам имеются странные расхождения.

"Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики и инфраструктуры", - написал Трамп.

Однако Кремль сказал только о прекращении атак "на объекты энергетической инфраструктуры". "Является ли это лингвистическим или фактическим недоразумением - неясно! До сих пор Россия ежедневно атаковала не только энергетические объекты, но и гражданскую инфраструктуру (например, больницы, школы)", - сказал аналитик.

Кроме этого, Пятов привел пример, что Трамп радуется также общему "пониманию того, что мы будем быстро работать над достижением полного прекращения огня". Российское заявление совсем другое. В нем нет ни слова о "быстром" прекращении огня. Напротив - РФ хочет говорить о прекращении огня только тогда, когда Украина свернет мобилизацию и остановятся поставки западного оружия.

Обозреватель подчеркнул, что в российском заявлении есть даже угроза: "Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву"

Иными словами, отметил обозреватель, Путин планирует эскалацию, если Трамп не прекратит поддерживать Украину.

Разговор Трампа и Путина

17 марта Трамп анонсировал, что проведет разговор с Путиным. 18 марта стороны провели диалог по итогам которого выпустили заявления. В частности, Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву, назвав это "ключевым условием" для начала мирного урегулирования.

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