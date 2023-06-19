Для этого он хочет включить их в прокремлевское информационное пространство для освещения войны против Украины.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею некоторых военкоров создать рабочую группу при Кремле для их интеграции в прокремлевское информационное пространство и усиления поддержки среди ультранационалистов.

Такое мнение высказали в свежем обзоре аналитики Института изучения войны (ISW). Сама рабочая группа будет состоять из членов администрации президента РФ и координировать идеи по войне против Украины.

Но, как отметили аналитики, пока не понятно будут ли провоенные блогеры участвовать в этой рабочей группе, а если да, то как именно.

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"Поддержка Путиным рабочей группы, главной задачей которой будет освещение войны, свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать публично взаимодействовать с прокремлевскими военкорами, пытаясь расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе", - заключили аналитики.

В ISW напомнили, что ранее Кремль уже привлекал военкоров, связанных с Кремлем, предлагая им официальные должности в Совете по правам человека и в рабочей группе по мобилизации, вероятно, в обмен на усиление прокремлевской риторики.

Война в Украине: новости

В последнее время в РФ все больше начали раскручивать тему неизбежной мобилизации. О ней сначала заговорил главарь наемников из ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он указал, что это событие неизбежно для РФ и посоветовал Путину объявлять ее уже сейчас.

А российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) отметился прогнозом по поводу объявление всеобщей мобилизации в РФ.

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