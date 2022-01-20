Алексей Миллер возглавляет "Газпром" уже 21 год.

Президент России Владимир Путин присвоил главе "Газпрома" Алексею Миллеру звание "Герой труда".

Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации РФ.

Звание присвоено с формулировкой "За особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Как известно, 31 января Алексей Миллер будет праздновать свое 60-летие.

Раньше ТАСС сообщал, что в первом квартале 2000 года "Газпром" зафиксировал рекордный за последние шесть лет убыток в 276,98 рублей. В то же время доходы руководства "Газпрома" превысили 1 млрд рублей.

Напомним, что в сентябре прошлого года Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект о санкциях против России, и в нем есть имя Алексея Миллера (санкции пока не введены – УНИАН). В Кремле впоследствии осудили такое решение США.

Как сообщал УНИАН, Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.

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