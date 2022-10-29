Президент РФ не учел, что Зеленский уже не тот человек, которым его когда-то знала Собчак.

Российский оппозиционер Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировали побег журналистки Ксении Собчак из РФ. По слухам, "крестница Путина" могла выехать из страны, чтобы попытаться "помирить" кровавого диктатора с Владимиром Зеленским.

О вероятном плане Путина Арестович и Фейгин поговорили в прямом эфире.

Как отметил правозащитник, в скором времени Собчак вернется в РФ. Но у нее точно есть израильское гражданство, считает Фейгин:

"Она точно абсолютно израильская гражданка, в этом нет вообще ни единого сомнения".

Журналистка могла получить от Путина задание. Так как Собчак знакома с Зеленским и когда-то снималась с ним в одних фильмах, она якобы может помочь "помирить" его с кровавым диктатором.

"Ну я могу еще раз им сказать, сэкономить им усилия, и сказать, что того Володи Зеленского уже давно нет. Есть свирепый здоровенный дядька, который каждый день тягает штангу, это по нему видно, и который руководит страной воюющей твердо и уверенно. Понимаете? И является значимой фигурой. Одной из самых значимых фигур мировой политики сегодня", - прокомментировал слухи Арестович.

По словам советника ОПУ, таким планам, если Путин действительно на это надеялся, все равно не суждено осуществиться. А потому все попытки "помириться" успехом не увенчаются.

Побег Собчак: что известно

26 октября появилась информация о том, что Собчак бежала из РФ в Литву, а двое лиц из ее окружения задержаны в Москве. Коммерческого директора "крестницы Путина" Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала о моде "Татлер" Ариана Романовского подозревают в вымогательстве. В доме, где проживала Собчак, проходили обыски.

Вскоре появилось видео, на котором журналистка пересекает границу. Собчак, как отмечали пропагандистские СМИ, купила авиабилеты через интернет в Дубай, а затем в Турцию. Это она сделала якобы для того, чтобы запутать оперативников.

Вас также могут заинтересовать новости: