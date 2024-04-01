Российские олигархи понимают, что без нынешнего диктатора будет лучше, считает эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин может быть убит кем-то из его окружения.

Таким мнением поделился американский политтехнолог и политолог Джейсон Смарт в эфире канала FreeДом. В окружении главаря россиян понимают, что скоро наступит конец его эпохи. По словам эксперта, диктатор уже не способен контролировать то, что происходит в РФ.

"…Он уже не может… не может выиграть войну в другой стране, а экономика России каждый день становится хуже. Ничего хорошего сейчас в России нет. Я думаю, что настанет тот день, когда кто-то из окружения Путина убьет его", - заявил политтехнолог. По мнению Смарт, российские олигархи понимают, что без нынешнего главаря будет лучше.

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Владимир Путин в России у власти уже более 20 лет, недавно в РФ устроили его новые "выборы" и "нарисовали" диктатору 87,28% голосов избирателей. Украина не признает вражеские псевдовыборы. Политтехнолог Борис Тизенгаузен полагает, что для диктатора наступили самые сложные времена.

Ветеран Центрального разведывательного управления США Джек Девайн в конце прошлого года говорил, что диктатора могут отстранить от власти в результате государственного переворота.

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