Избирателям могут транслировать мысль, что Россия - это "семья семей", которая якобы демонстрирует "истинные ценности человеколюбия".

Президент РФ Владимир Путин может объявить о выдвижении на новый президентский срок на открытии выставки-форума "Россия" в начале ноября, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Выставка пройдет на площадке ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и "перекроет" по срокам президентскую кампанию. Выставка должна продемонстрировать "важнейшие достижения РФ в различных отраслях экономики". В этом отношении она возродит советскую традицию и станет первым подобным мероприятием на ВДНХ после распада СССР.

Источник также сообщает, что важной частью "идеологической рамки" станет представление о России как об отдельной цивилизации.

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"Мы великая страна со своей идентичностью, цивилизация, мы боремся за свои ценности, семья важнее всего. Враги пытаются нас одолеть, но мы настолько консолидированы, что у них этого не получится", - цитирует его издание.

Другой собеседник заявил, что избирателям могут транслировать мысль, что Россия - это "семья семей", которая якобы демонстрирует "истинные ценности человеколюбия".

Также в ходе кампании по переизбранию Путин будет затрагиваться тема войны в Украине, но она не станет доминантной и будет упоминаться "ровно столько, сколько нужно", отметили источники.

Выборы Путина в РФ - детали

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что тот еще не выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в марте следующего года, но конкурентов не видит. Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", в Кремле уверены, что "конкуренцию Путину не может составить никто".

Путин готов превзойти почти тридцатилетнее правление советского диктатора Иосифа Сталина. Это произойдет, если он получит новый шестилетний мандат.

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