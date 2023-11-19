Как отмечает американский президент, Путин и ХАМАС стремятся стереть с карты мира соседние демократии – Украину и Израиль.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поставил в один ряд цели войны президента Российской Федерации Владимира Путина против Украины и террористов ХАМАС в войне против Израиля. Об этом Байден написал в своей статье для издания The Washington Post.

Президент США считает, что российский диктатор Владимир Путин и террористы ХАМАС имеют одинаковую цель, потому что воюют ради того, чтобы стереть с карты мира соседние демократии – Украину и Израиль.

"Путин и ХАМАС одновременно надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться преимуществом от дальнейшего беспорядка. Америка не может и не позволит этому случиться. Это в интересах нашей национальной безопасности – и для блага всего мира", – подчеркнул Байден.

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Американский лидер уверяет, что Соединенные Штаты объединят союзников и партнеров для противодействия агрессорам и с той целью, чтобы добиться прогресса на пути к более светлому и мирному будущему. Он убеждает, что если США отступят от текущих вызовов настоящего, то опасность конфликтов может распространиться, а расходы для их урегулирования будут только расти.

"Это убеждение – основа для моего подхода по оказанию поддержки народу Украины, поскольку украинцы продолжают защищать свою свободу от жестокой войны Путина", – подчеркнул Байден.

Также президент США упомянул об опыте двух мировых войн прошлого века, что "когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе".

"Это напрямую вовлекает Америку. Именно поэтому наша преданность Украине сегодня – это инвестиция в нашу собственную безопасность. Это делает невозможным более широкий конфликт завтра", – подчеркивает Байден.

"Мы удерживаем американские войска подальше от войны путем поддержки мужественных украинцев, которые обороняют свою свободу и родную землю. Мы даем им оружие и экономическую поддержку для остановки стремлений Путина к завоеванию, пока конфликт не распространился шире", – отметил Байден.

Поддержка Украины со стороны США

Как сообщал УНИАН, 1 октября в США начался новый финансовый год, но Конгресс не смог вовремя принять бюджет страны, поскольку на фоне фактического старта президентской предвыборной гонки внутриполитический кризис стал острее – некоторые республиканцы активно требуют, чтобы власти Штатов резко уменьшили помощь Украине.

В то же время 20 октября президент США Джо Байден официально попросил американский Конгресс о согласовании дополнительного финансирования с целью оказания поддержки союзникам и партнерам – Украине, Израилю, Тайваню – на общую сумму 106 миллиардов долларов. Наибольшая доля финансирования – 61,4 миллиарда долларов – предусмотрена именно для Украины: на военное оборудование для нашей страны, оказание экономической помощи и помощи в сфере безопасности.

Сейчас это предложение не нашло поддержки в Палате представителей США, где республиканцы предложили отдельно рассматривать помощь для Израиля и Украины, и даже успели проголосовать за отдельный законопроект с помощью исключительно для Израиля, не получившего поддержки Белого дома.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нехватка финансирования со стороны США уже повлияла на способность Украины защитить себя от вторжения России. Он призвал Конгресс США как можно скорее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине.

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