Washington Post: В Сиэтле участники протестов провозгласили "автономию", Трамп требует "отвоевать" город

Американский президент снова прибег к угрозам, которые напоминают его обещания направить армию против демонстрантов.

После нескольких дней столкновений с демонстрантами возле восточного отделения Департамента полиции Сиэтла правоохранители наконец отступили в понедельник. Они убрали баррикады и забили окна и двери в здании.

С того момента участники протестов против полицейского насилия захватили участок, объявив на его территории "Автономную зону Капитолийского холма", на территорию которой полиции заходить запрещено. Еда здесь бесплатная, а вечером показывают документальное кино, - пишет Washington Post.

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Для некоторых демонстрантов это первый шаг в сторону выполнения их требований сократить финансирование полиции и покончить с расовой несправедливостью. Но президент Дональд Трамп в среду подобрал другой термин для обозначения участников протестов - "внутренние террористы". Он отчитал мэра Сиэтла демократа Дженни Даркан и губернатора штата Вашингтон демократа Джея Инсли на своей странице в Twitter, угрожая федеральным вмешательством, если местные лидеры не "отвоюют" город.

"Левого радикала-губернатора Джея Инсли и мэра Сиэтла обыграли и унизили на таком уровне, которого наша великая страна еще не видела. Отвоюйте ваш город немедленно. Если не вы, то я это сделаю. Это не игра. Этих отвратительных анархистов нужно остановить немедленно. Действуйте быстро!", - написал Трамп.

Даркан и Инсли быстро ответили ему в социальной сети.

"Человек, который совершенно не способен заниматься управлением, должен держаться подальше от дел штата Вашингтон. Прекрати писать в Twitter", - ответил Инсли.

Даркан добавил: "Ради безопасности нас всех иди обратно в свой бункер". Таким образом губернатор напомнил об эпизоде, когда в разгар протестов после смерти Джорджа Флойда возле Белого дома президента США сопроводили в специальное защищенное помещение под зданием администрации. Издание пишет, что последние сообщения Трампа в Twitter напоминают его предыдущие угрозы применить военную силу для подавления беспорядков, когда тысячи людей вышли на улицы по всей территории США, осуждая полицейскую жестокость. Эти угрозы привели к беспрецедентному сопротивлению со стороны высокопоставленных военных офицеров.

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Издание пишет, что "Автономная зона Капитолийского холма" в последнее время была горячей темой в СМИ, лояльных к консервативному политическому лагерю в США. Fox News выпустил в эфир сюжет об "автономии", которую еще сокращенно называют CHAZ. В материале шла речь о "полном захвате территории семи кварталов в Сиэтле", которую якобы патрулируют вооруженные демонстранты.

Газета Seattle Times писала, что, захватив отделение полиции во вторник, демонстранты повесили на нем плакат с надписью: "Это пространство - собственность народа Сиэтла". После этого на территории устроили показ документального фильма Авы Дюверней "13", в котором разоблачается проблема расовой дискриминации в системе правосудия США. Газета писала, что на территории можно было увидеть по крайней мере одного человека с оружием. Хотя "автономия" объявила о запрете. Но после завершения столкновений с полицией в районе было спокойно.

Внутри "автономной зоны" демонстранты проводят "круглые столы" для обсуждения дальнейших планов и стратегии. В четверг некоторые люди выступали со сцены, объясняя другим свое видение необходимых изменений. Пока не известно, на долго ли полиция оставила в покое демонстрантов в "автономии". Даркан, который столкнулся с призывами уйти в отставку после того, как полиция применила слезоточивый газ и световые гранаты, не говорил прямо об образовании на территории полицейского участка. Инсли на вопрос о CHAZ ответил: "Я ничего об этом не знаю".

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Позиция же Трампа была понятна, поскольку он начал называть движение опасным формированием, которое поддерживают его политические оппоненты.

"Внутренние террористы захватили Сиэтл во главе с радикальными левыми демократами, конечно же", - написал он в Twitter. Тем временем, в самой "автономной зоне" демонстранты установили палатки, готовясь ночевать на улице.

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