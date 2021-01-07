В МИД Украины отреагировали на события в США / REUTERS
В Министерстве иностранных дел Украины выразили обеспокоенность из-за массовых протестов и беспорядков в США.
Об этом написал в своем Twitter руководитель отечественного МИД Дмитрий Кулеба.
"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее", - отметил он.
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По словам министра, это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира.
Протесты в США: что происходит в Вашингтоне
- Сторонники Дональда Трампа, проводившие митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намерены утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.
- В результате произошли столкновения с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.
- Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очищения и защиты Капитолия. Пентагон решил направить в Вашингтон 1100 вооруженных бойцов.
- В Вашингтоне уже ввели комендантский час и обезвредили две бомбы.
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