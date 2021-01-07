Кулеба обеспокоен событиями в Вашингтоне.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили обеспокоенность из-за массовых протестов и беспорядков в США.

Об этом написал в своем Twitter руководитель отечественного МИД Дмитрий Кулеба.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее", - отметил он.

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По словам министра, это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира.

Протесты в США: что происходит в Вашингтоне

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Автор: Юрий Годован