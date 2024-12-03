Мережко отмечает, что развал России как империи - неизбежен.

Накопилось очень много протестного потенциала против российского доминирования на территории Российской Федерации — это "вопрос времени".

Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос, чем закончатся события в Грузии и как они влияют на Украину, парламентарий отметил, что народ Грузии не смирился с "попыткой изменить курс в сторону России".

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"Чем завершится это, по сути, народное восстание, трудно сказать... У народа, которого лишили, например, права голоса в результате фальсификации на выборах, остается все-таки право сопротивляться произволу беззаконной власти. То есть такое право на восстание против тенденций к диктатуре или против сил, которые пытаются подавить демократию в стране разными путями, оно есть у народа", - сказал он.

Мережко добавил, что такое право есть и у грузинского народа, как было у украинского во время Революции Достоинства.

На вопрос, может ли по примеру Грузии восстать против России, например, Чечня, депутат отметил, что "это вполне возможно, потому что возникает такая цепная реакция обычно".

"Мы видели пример "Арабской весны"... Мы видим, что просто накопилось очень много протестного потенциала против российского доминирования", - отметил председатель Комитета.

На уточнение, когда это может иметь какое-то проявление, Мережко высказал мнение, что это "вопрос времени". "Потому что оно не может бесследно так произойти. Внутри это как такой котел, где все кипит. Но есть такая крышка, которая не дает возможности прорваться. Но рано или поздно всё-таки происходит этот процесс... Развал России как империи - неизбежен. Потому что она просто сконструирована так, что система управления является неэффективной", - сказал он.

Депутат добавил, что такой территорией с таким разнообразием этнического и религиозного состава "можно управлять только с помощью террора и с помощью диктатуры". "А это неэффективно. Потому что в определенном моменте все это разваливается. Это просто такие законы политики, законы истории. То есть это неизбежно, вопрос времени", - отметил Мережко.

Он также подчеркнул, что поражение России в Украине непременно будет способствовать этому, и "Путин это очень хорошо понимает". "Он же хочет спасти свою диктатуру. Поэтому он, кстати, не заинтересован в мире. Потому что как только он оставляет в покое Украину, Украина начинает развиваться", - сказал депутат.

Мережко добавил, что "это не устраивает Путина, потому что тогда он остается один на один со своими внутренними проблемами". "А эти противоречия накопились и они могут взорваться в любой момент. Он это очень хорошо понимает. Поэтому война для него - это возможность остаться у власти. А мир для него - это опасность и его власти, и его жизни. Он в этом плане борется как диктатор: за то, чтобы остаться у власти и спасти себя", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в Грузии продолжаются митинги из-за решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Европейский Союз до 2028 года.

В то же время премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе отметил, что процесс евроинтеграции Грузии не прекращался. По его словам, он готов подписать соглашение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз "хоть сегодня", если поступит такое предложение. Кобахидзе отметил, что Грузия хочет стать членом ЕС в 2030 году.

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