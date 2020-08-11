Белорусское госТВ сообщило о выявлении в Минске заполненного боеприпасами авто с номерами РФ

Отмечается, что телеканал сообщил со ссылкой на правоохранителей, что это может свидетельствовать о «попытке расшатать ситуацию из-за пределов Беларуси».

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что микроавтобус с российскими номерными знаками, "полностью загружен боеприпасами, палатками и другими предметами для организации уличных беспорядков", был найден за городским торговым центром "Рига".

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Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что телеканал сообщил со ссылкой на правоохранителей, что это может свидетельствовать о «попытке расшатать ситуацию из-за пределов Беларуси».

В сюжете говорится, что якобы «украинские и российские следы в организации протестов» прослеживаются не только в Минске, но и в Новополоцке и других городах страны.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Военный спецназ в Минске открыл огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.

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