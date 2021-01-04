Вспыхнувшие в прошлом году белорусские протесты стали последним отголоском падения Берлинской стены.

Александр Лукашенко по-другому представлял себе 2020-й год. Самопровозглашенный "народный президент" рассчитывал, что сможет консолидировать свою власть в Беларуси, превратив выборы в фарс.

По иронии, три женщины, которых он ранее лишил возможности проводить политическую деятельность, стали его наиболее опасными оппонентами. И одну из них теперь считают легитимным президентом Беларуси, - пишет Die Zeit. Издание напоминает, что отношения ЕС с автократом тоже улучшались в последнее время. Но вот он снова стал персоной нон грата. Вдобавок Лукашенко заболел COVID-19, существование которого он ранее отрицал.

Читайте такжеRFERL: Лукашенко пережил 2020-й год, но что будет в 2021-м?2020-й, наверное, на долго запомнится тому, кого давно называют "последним диктатором Европы". И, вполне возможно, это был переломный год для него. Издание напоминает, что после сфальсифицированной победы на выборах в Беларуси вспыхнули беспрецедентные протесты, во главе которых выступили три женщины включительно с активисткой Светланой Тихановской.

Запад ввел новые санкции против режима Лукашенко. А Тихановская, которая сейчас живет в Вильнюсе, получила поддержку европейских лидеров, таких как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Лукашенко же оказался в международной изоляции. За ним стоит лишь Москва.

Белорусский автократ совершил слишком много ошибок в 2020 году. Своей странной политикой в отношении коронавируса он не успокоил, а лишь настроил против себя население. Его жесткие попытки подавить политических оппонентов привели к политизации многих граждан перед выборами. А невиданная жестокость "силовиков", которых отправили подавить протесты, не сломила сопротивление белорусов, а лишь усилила его. Тысячи людей требуют отставки Лукашенко. И кое-кто видит в этом "конец постсоветской утопии".

Читайте такжеВ Беларуси проходят первые в 2021 году воскресные акции протеста (видео)Режим Лукашенко дал толчок опасной спирали протестов и милицейского насилия. Людей арестовывают, запугивают, против них возбуждают уголовные дела и замораживают банковские счета. По некоторым подсчетам, силовики Лукашенко арестовали около 30 тысяч человек за период с августа. А десятки тысяч белорусов покинули страну. Недавно молодого человека забили до смерти в отделении милиции. Своим жестоким поведением силовые ведомства еще больше связали себя с судьбой правителя.

Биограф Лукашенко и политолог Валерий Карбалевич убежден, что 2020 год принес "конец постсоветской утопии". Бывшая советская республика Беларусь пошла другим путем после распада СССР. Лукашенко же, заняв свой пост в 1994 году, отменил все политические и экономические реформы. Он закрепил советские символы, такие как КГБ и флаг. Теперь, спустя 26 лет его миниатюрный Советский Союз на грани краха.

"Этот год показал, что такая модель не может быть реальной альтернативой в постсоветскую эру, а лишь ведет в тупик. 2020-й будет последним отголоском падения Берлинской стены", - сказал Карбалевич.

Читайте такжеЛукашенко назвал условие для своего отказа от власти (видео)Лукашенко держит в руках власть потому, что аппарат безопасности поддерживает его. Но так называемая "социальная стабильность", которой постсоветской Минск так часто хвастался, теперь в прошлом. Так же ничего не осталось от имиджа "народного президента". Новая инаугурация Лукашенко состоялась тайно. А летом его освистали даже работники государственного завода. Хотя количество протестов с августа сократилось, нет никаких оснований ожидать, что они исчезнут в 2021-м году. После 26 лет злость на режим Лукашенко и желание перемен слишком велики.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань