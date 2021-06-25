Обвинения с Сапеги и Протасевича не были сняты.

Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу перевели под домашний арест.

Известно, что россиянка София Сапега в настоящее время живет одна в съемной квартире в Минске, что стало неожиданностью для ее родителей. Они видели ее накануне. По их словам, Сапега под домашним арестом уже два-три дня. Для родителей девушки это стало неожиданностью.

"Мы находимся в шоке",- сказал отчим Софии Сергей Дудич.

Сняты ли с Софии обвинения, Дудич сказать не может, "чтобы не навредить дочери", но семья надеется на это. Время свидания с дочерью в съемной квартире, по словам Дудича, не ограничивали.

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Роман Протасевич также был переведен под домашний арест.

"Мне сложно комментировать действия власти, у них цели, может, он втянут в какую-то политическую игру", - сказал отец задержанного.

По его словам, обвинения с Сапеги и Протасевича не были сняты.

"Адвокат ничего не говорит, власть ничего не говорит. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно", - добавил отец Романа Дмитрий Протасевич, передает Би-би-си.

С родителями Протасевича никто не связывался. Его отец знает, что как и Сапега, сын находится в съемной квартире, но другой. "Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе", - сказал Протасевич-старший. Родители не собираются ехать из Польши в Беларусь, чтобы увидеть сына.

Задержание Романа Протасевича

Власти Беларуси принудительно посадил пассажирский самолет Ryanair для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

После задержания Протасевич дал якобы "интервью" белорусскому государственному телеканалу, в котором "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.

Недавно Андрей Сапега, отец задержанного в Минске россиянки Софии Сапеги, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.

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Автор: Ирина Погорелая