Ирландка Элис Литтл, позиционирующая себя как «самая высокооплачиваемая секс-работница Америки», подала в суд на штат Невада из-за потери заработка во время карантина.
Об этом сообщает NY Post.
Губернатор Невады Стив Сисолак запретил работу борделей во время карантина, при том что массажные и SPA-салоны продолжают быть открытыми.
«Решение губернатора не разрешать работу борделей - это самая настоящая дискриминация легальных секс-работников Невады», - считает Литтл.
Доход Элис Литтл до введения жестких карантинных мер составлял один миллион долларов в год.
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В своем обращении к суду Элис Литтл заявила, что многие секс-работники столкнулись с финансовыми проблемами, а правительство игнорирует их и не выплачивает государственную помощь.
Губернатор Невады пообещал обязательно рассмотреть вопрос открытия борделей, но только после того, как решится вопрос открытия школ.
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