Ее доход до карантина составлял один миллион долларов в год.

Ирландка Элис Литтл, позиционирующая себя как «самая высокооплачиваемая секс-работница Америки», подала в суд на штат Невада из-за потери заработка во время карантина.

Об этом сообщает NY Post.

Губернатор Невады Стив Сисолак запретил работу борделей во время карантина, при том что массажные и SPA-салоны продолжают быть открытыми.

«Решение губернатора не разрешать работу борделей - это самая настоящая дискриминация легальных секс-работников Невады», - считает Литтл.

Доход Элис Литтл до введения жестких карантинных мер составлял один миллион долларов в год.

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В своем обращении к суду Элис Литтл заявила, что многие секс-работники столкнулись с финансовыми проблемами, а правительство игнорирует их и не выплачивает государственную помощь.

Губернатор Невады пообещал обязательно рассмотреть вопрос открытия борделей, но только после того, как решится вопрос открытия школ.

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Автор: УНИАН