Проститутки могут стать "суперраспространителями" вируса: в Германии думают, открывать ли бордели

Там считают, что закрытие борделей также будет способствовать улучшению положения людей, которые зарабатывают в этой сфере.

В Германии отдельные депутаты предложили не возобновлять работу борделей после снятия карантинных ограничений.

Читайте такжеКоронавирус не помешал открытию пасхального почтамта в ГерманииКак передает Европейская правда, 16 депутатов Бундестага с правоцентристской ХДС и левоцентристской Социал-демократической партии обратились с письмом к правительствам 16 федеральных земель с предупреждением, что секс-работники могут стать «суперраспространителями» вируса, поэтому после смягчения карантина бордели лучше не открывать вообще.

«Должен быть очевидным, что проститутки могут стать «суперраспространителями» вируса, потому что сексуальная активность, как правило, несовместима с мерами социального дистанцирования», – говорится в письме.

Среди его подписантов – бывший министр здравоохранения Герман Грее из ХДС, Лени Бреймаер от социал-демократов и практикующий врач Карл Лаутербах.

Депутаты также добавляют, что закрытие борделей может стать дополнительной возможностью улучшить положение людей, которые зарабатывают в этой сфере.

«Открытие борделей не поможет этим женщинам. Им требуется обучение или работа на безопасном рабочем месте», – отмечают они.

Подписанты призывают Германию перенять так называемую «нордическую модель», по которой криминализируется приобретение, а не оказание секс-услуг, а секс-работникам предлагают помощь для того, чтобы начать зарабатывать в другой сфере.

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии на карантин закрыли церкви, бары и бордели.