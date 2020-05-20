Проститутки могут стать "суперраспространителями" вируса: в Германии думают, открывать ли бордели
В Германии отдельные депутаты предложили не возобновлять работу борделей после снятия карантинных ограничений.
Читайте такжеКоронавирус не помешал открытию пасхального почтамта в ГерманииКак передает Европейская правда, 16 депутатов Бундестага с правоцентристской ХДС и левоцентристской Социал-демократической партии обратились с письмом к правительствам 16 федеральных земель с предупреждением, что секс-работники могут стать «суперраспространителями» вируса, поэтому после смягчения карантина бордели лучше не открывать вообще.
«Должен быть очевидным, что проститутки могут стать «суперраспространителями» вируса, потому что сексуальная активность, как правило, несовместима с мерами социального дистанцирования», – говорится в письме.
Среди его подписантов – бывший министр здравоохранения Герман Грее из ХДС, Лени Бреймаер от социал-демократов и практикующий врач Карл Лаутербах.
Депутаты также добавляют, что закрытие борделей может стать дополнительной возможностью улучшить положение людей, которые зарабатывают в этой сфере.
«Открытие борделей не поможет этим женщинам. Им требуется обучение или работа на безопасном рабочем месте», – отмечают они.
Подписанты призывают Германию перенять так называемую «нордическую модель», по которой криминализируется приобретение, а не оказание секс-услуг, а секс-работникам предлагают помощь для того, чтобы начать зарабатывать в другой сфере.
Ранее УНИАН сообщал, что в Германии на карантин закрыли церкви, бары и бордели.