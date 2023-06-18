Отмечается, что республиканцы поставили под сомнение амбициозную цель Пентагона.

Члены Республиканской партии из комитета по ассигнованиям Палаты представителей США выступили за то, чтобы сократить на 2,5 миллиарда долларов расходы Пентагона на производство ракет для Украины, сообщает Politico со ссылкой на проект отчета комитета.

Отмечается, что таким образом республиканцы поставили под сомнение амбициозную цель Пентагона по увеличению производства ракет, поскольку он стремится вооружить Украину, готовясь к потенциальному конфликту с Китаем.

"Перенос финансирования на другие счета влиятельным комитетом по расходам является ударом по основной опоре оборонных планов президента Джо Байдена, изложенных в его последнем предложении по бюджету", - говорится в публикации.

Отмечается, что комитет отказал в разрешении на многолетние закупки стандартных ракет производства Raytheon Technologies и усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности.

"Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство обороны не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает эти многолетние запросы на закупки без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей", - говорится в отчете.

Указывается, что комитет дал добро на многолетние закупки морских ударных ракет, управляемых реактивных систем залпового огня, усовершенствованного сегмента ракет Patriot Advanced Capability-3, противокорабельных ракет большой дальности и противокорабельных ракет класса "воздух-поверхность".

А сэкономленные 2,5 миллиарда долларов республиканцы предлагают направить на военную подготовку и техническое обслуживание, а также на разработки по внедрению новых военных технологий и вооружений.

Военная помощь США - новый пакет

Как писал УНИАН, на днях США объявили о предоставлении Украине нового пакета дополнительной военной помощи на сумму 325 миллионов долларов.

В частности, в этот пакет войдут:

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker.

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